A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 54º Batalhão de Policia Militar do Interior (54ºBPM/I) em parceria com Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH), realizou, na tarde de quinta-feira (17), palestra sobre o “Programa Vizinhança Solidaria Escolar (PVSE): A importância da interação entre a Policia Militar e a Comunidade Escolar”, sendo também abordados temas: Sistemas de Segurança – art. 144 da CF e Polícia Comunitária e a Sociedade, ao final foi entregue certificados aos novos participantes do Programa, o evento foi realizado no auditório da Diretoria de Ensino Região de Itapeva, estando presentes Diretores, Supervisores, Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP), e o Dirigente de Ensino, todos da Região de Itapeva/SP.

Foi realizado treinamento para as equipes das unidades escolares que desenvolveram o PVSE nas suas escolas, o escopo principal do evento foi a divulgação e ampliação do Programa Vizinhança Solidaria Escolar.

O objetivo do programa é a criação de uma parceria eficaz, entre a comunidade escolar e a polícia, visando à adoção nas escolas de uma postura “preventiva” contra o crime e à violência. Baseia se na filosofia de policiamento na qual a polícia através de uma gestão participativa atua em parceria com a comunidade para melhorar a percepção de segurança. Buscando através de um esforço cooperativo, uma atuação coordenada, amparadas em políticas públicas e no desenvolvimento de boas práticas.