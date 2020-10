PM e GCM de Itararé prendem traficante com crack, maconha e cocaína

Na noite de sexta-feira, dia 16, a PM e o Canil da GCM realizaram operação conjunta em combate ao tráfico de drogas e em patrulhamento pela Vila Novo Horizonte, Rua Cândido Loureiro Gaya, proximidades da Creche, local com inúmeras denúncias de traficância, foi realizada aproximação a pé da casa onde havia umas pessoas em atitude suspeita que dispersaram ao perceber os PM e GCM. Logo em seguida um suspeito, sobre o qual havia denúncias de tráfico de drogas, aproximou-se da casa para fechar o portão e foi abordado e foi realizada a busca domiciliar.

Com auxílio dos cães foram encontrados os entorpecentes na residência, sendo porções de crack; micro tubos de cocaina porções de maconha;

O Crack estava no interior de um rádio que foi localizado pelo cão Zeus e a cocaína no bolso de uma blusa. A maconha foi encontrada sob entulhos de construção. Foram encontrados um pacote de sacolés vazios para embalar entorpecentes além de dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.