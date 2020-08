PM de Itararé prende jovem de 20 anos por tráfico de drogas

No final da tarde de quinta-feira, dia 20, a Polícia Militar de Itararé prendeu um jovem de 20 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rua Manoel Caetano Martins, Vila Osório.

O rapaz caminhava pela via pública e esboçou atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao ver a viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento no local.

Foi realizada a abordagem, porém, o indivíduo resistiu a ação policial, sendo necessário o uso de força para realização de busca pessoal.

Com ele, suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas, foram encontradas 10 (dez) porções de maconha e dinheiro.

Após a constatação do fato, o abordado confessou aos PMs possuir mais droga em sua residência.

Na casa onde o acusado reside com a avó, a idosa autorizou a busca domiciliar, sendo encontradas sobre o guarda-roupas, em uma caixa de sapatos, um tijolo de maconha, 08 (oito) porções de maconha já embaladas para a venda; 97 (noventa e sete) pinos cheios de cocaína; 01 (uma) pedra bruta de Crack, dinheiro em diversas notas, além de apetrechos para fracionar e embalar as drogas e um celular.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e na Delegacia de Polícia Civil, quando foi realizada uma revista pessoal minuciosa, foram encontradas mais 20 (vinte) pedras de crack que estavam escondidas na cueca do indivíduo preso.

O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.