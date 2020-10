PM apreende plantação de maconha e revólver em Itararé

Na madrugada desta terça-feira (06), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma pessoa armada ameaçando pessoas em via pública pela Vila Novo Horizonte, em Itararé.

De acordo com as informações, o suspeito, conhecido nos meios policiais, mantinha em um quintal uma plantação de maconha na rua Francisco Rink.

Em diligência uma equipe policial identificou a casa e por uma cerca de madeira conseguiram visualizar as árvores de entorpecente.

Ao perceber a presença da Polícia Militar o proprietário fechou as portas e janelas do barraco com intuito de não ser preso. Com o apoio da Guarda Civil Municipal foi realizado um cerco na casa e depois da insistência dos PMs o homem atendeu ao chamado e abriu o local para averiguação.

Em um dos cômodos da casa foram localizadas certa quantidade da erva pronta para venda além de vários pés da planta em processo de secagem para o processamento.

Em um buraco falso de esgoto os policiais militares também localizaram mais maconha escondida.

Um revólver com numeração raspada foi encontrado e também um simulacro de uma pistola.

No quintal foram colhidos treze pés de maconha em tamanho considerável.

O homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e permanece à diposição da Justiça.