Playground com acessibilidade está sendo instalado na Praça de Eventos

Na última semana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, foi adquirido um playground para pessoas com deficiência. Os brinquedos estão sendo instalados na Praça de Eventos Zico Campolim e deverão atender essas crianças, principalmente cadeirantes, que antes não podiam brincar como as demais.

Brincar é fundamental na vida dos pequenos. Desenvolve a imaginação, diverte, atiça a curiosidade, entre outros benefícios. Brincar ao ar livre traz ainda mais vantagens, como o contato com a luz solar e a possibilidade de realização de atividades físicas, e não é diferente para as crianças com mobilidade reduzida ou deficiência, daí a importância dos parquinhos acessíveis.

Ao todo serão instalados oito brinquedos, sete deles já foram colocados. Esta era uma reivindicação antiga de mães, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do vereador Rodrigo Tassinari.

As crianças terão à sua disposição uma Gangorra Inclusiva; Gangorra Cadeirante; Balanço Frontal Triplo Cadeirante Inclusivo; Carrossel Cadeirante Inclusivo; Gangorra Cadeirante; Balanço Cadeirante; Balanço Inclusivo Duplo, Balanço Inclusivo Simples e Vai-Vem Cadeirante Inclusivo.

Para os pequenos, que possuem necessidades especiais ou mobilidade reduzida, o playground vai além de um local para lazer. Ele promove o exercício da coordenação motora e, de certa forma, possibilita o trabalho psicológico e a terapia ocupacional, ou seja, faz parte do tratamento das crianças.

“Já instalamos alguns brinquedos e em breve a Praça de Eventos estará mais democrática. Ainda iremos também realizar algumas pequenas obras de acessibilidade para que as crianças não tenham qualquer dificuldade para acessar o playground”, contaram o secretário, Takeshi Yokoti e o diretor de Esportes, Fernando Moura.