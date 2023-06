O prefeito de Buri, Germano Peschel anunciou na quarta-feira (07), que está encaminhando para a Câmara Municipal um projeto de lei para pagar o piso salarial da enfermagem que foi sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que acabou sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Peschel reuniu-se esta semana com técnicos e enfermeiros que atuam na área da saúde do município, para tratar de assuntos importantes, dentre eles, o novo piso salarial da categoria. No Supremo Tribunal Federal (STF) o tema segue aguardando manifestação dos ministros, depois de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

Em Buri, no entanto, o novo piso deve ser concedido à categoria já no próximo pagamento, adiantou Germano Peschel, independentemente da decisão do STF. Para o prefeito é necessário valorizar os profissionais da Saúde que atuaram incansavelmente e na linha de frente durante a pandemia de Covid-19. “Estes profissionais deixaram suas famílias em casa e mesmo com medo do desconhecido desempenharam um excelente trabalho, foram fundamentais para salvar vidas e merecem nossa total dedicação”, disse.

O projeto que trata do novo piso aos profissionais de Buri deve ser encaminhado para aprovação na Câmara nas próximas sessões.