A temporada 2023 de motocross na Região Sudoeste está esquentando o clima das competições para os pilotos Itapevenses, que carimbaram a participação em duas etapas realizadas nos últimos finais de semana. A Copa São Rafael que foi realizada no Parque do Tubarão na cidade Buri nos dias 28 e 29 de janeiro em comemoração ao aniversário da cidade teve a participação de quatro pilotos Itapevenses:

Danilo Rossi #11, 6º colocado na categoria Júnior e 9º na categoria Intermediária;

Gabriel Piedade #226, 2º colocado na categoria 65cc,

Leo Gaudenzi #127, 5º colocado Elite Nacional;

Ana Luiza #61, 3º colocado na categoria MXF (Batom).

A abertura do Campeonato Paulista de Motocross (FEMESP) aconteceu no final de semana, nos dias 04 e 05 de fevereiro, na cidade de São Miguel Arcanjo/SP, no recinto da Festa da Uva. O piloto Gabriel Piedade #226 foi o único representante itapevense, as fortes chuvas dificultaram a vida dos competidores, mesmo com a pista pesada o pilotinho Gabrielzinho #226 alcançou a 2º posição na categoria 65cc nesta primeira etapa e segue o campeonato na vice-liderança.

O próximo destino dos pilotos itapevenses será em Iaras/SP nos dias 11 e 12 na abertura da Copa Paulista de Motocross.