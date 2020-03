Piloto Itapevense de 8 anos participará do Arena Cross Brasil

O piloto de Moto Cross itapevense, Gabriel João Piedade de 8 anos foi convidado para participar da temporada 2020 do Arena Cross Brasil.

O piloto competirá pela categoria 50CC pela competição que completa 22 anos de existência.

O campeonato terá cobertura do Band Sport com transmissão ao vivo de 1h30min em todas as etapas. Será transmitido ainda pela Band Internacional, Rede Brasil e Youtube com transmissão via internet ao vivo de todas as baterias.