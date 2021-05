Pessoas que contraíram o Coronavírus podem doar sangue

O Banco de Sangue de Itapeva vem trabalhando com seu estoque em níveis baixos, o que gera muita apreensão caso haja necessidade de sangue em grande escala.

Devido a isso, algumas dúvidas relacionadas à doação estão sendo sanadas para que a população possa doar sem medo e com total segurança. De acordo com o Banco de Sangue de Itapeva todo o ambiente é higienizado constantemente e segue as normas de segurança contra o Covid-19.

Falando em Coronavírus, é justamente sobre essa questão que vamos tirar as dúvidas daqueles que podem doar, mas devido a ter contraído o Covid-19, não sabem se pode ou não.

De acordo com a equipe do Banco de Sangue, quem teve a Covid-19 pode doar normalmente após 30 dias do final dos sintomas. Se a pessoa teve contato com uma pessoa com Covid, poderá doar após 15 dias, desde que não tenha apresentado sintomas.

Caso a pessoa tenha apresentado sintomas como coisa, febre, dor de garganta entre outros a pessoa deve esperar 30 dias após o final dos sintomas.

O Banco de Sangue de Itapeva está localizado na Rua Mário Prandini, 935, prédio anexo a Santa Casa.

*Veja o que precisa para ser um doador:*

– ter entre 18 e 69 anos de idade;

– ter boa saúde;

– apresentar o documento original com foto;

– não estar em jejum;

– não ter ingerido bebida alcoólica pelo período mínimo de 12 horas antes da doação.