Pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades serão vacinadas contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, dia 4

Nesta sexta-feira, dia 4 de junho, tem início a vacinação contra o Coronavírus para pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades pré-existentes.

Confira abaixo o cronograma com as datas e as idades:

Sexta-feira, dia 4 de junho – 35 a 39 anos

Segunda-feira, dia 7 de junho – 30 a 34 anos

Para agilizar a vacina, o munícipe pode fazer o pré-cadastro no site vacivida.sp.gov.br

A imunização acontecerá das 10h às 15h em todas as Unidades Básicas de Saúde para pessoas com:

* Diabetes;

* Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40);

* Cirrose hepática;

* Hemoglobinopatias;

* Pneumopatias crônicas;

* Doenças Neurológicas Crônicas;

* Doença renal crônica;

* Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

* Hipertensão Arterial I, II ou III;

* Doenças Cardiovasculares;

* Imunocomprometidos;

* Deficiência Permanente com Benefício de Prestação Continuada – BPC

É necessário o comprovante de recebimento Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social

Os pacientes desses grupos deverão apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.), desde que conste o CRM do médico. Esses comprovantes deverão estar com data de até 2 anos.

É necessário comparecer com um documento com foto constando CPF, comprovante de endereço. Levar o xerox dos comprovantes médicos exigidos, pois serão retidos no local de vacinação.

Para àqueles impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro, devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.