Pessoas com comorbidades pré-estabelecidas e idade entre 50 a 59 anos serão vacinadas neste domingo

Neste domingo, dia 16 de maio, Itapeva dará continuidade na aplicação da 1ª dose de vacinação contra a Covid-19, desta vez direcionada às pessoas com comorbidade especificadas e com idade entre 50 a 59 anos.

A imunização acontecerá em duas etapas, sendo a primeiras das 8h às 12h para pessoas com: Diabéticos Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40); Cirrose hepática e Hemoglobinopatias. A segunda etapa acontece das 12h às 16h para pessoas com: Pneumopatias crônicas; Doenças cérebro vasculares; Doença renal crônica; Hipertensão Arterial Resistente (HAR) e Pessoas com uma ou mais das comorbidades pré-determinadas.

Os pacientes desses grupos deverão apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.), desde que conste o CRM do médico. Esses comprovantes deverão estar com data de até 2 anos. Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde.

É necessário comparecer com um documento com foto e não precisa de agendamento prévio. Levar o xerox dos comprovantes médicos exigidos, pois serão retidos no local de vacinação.

Para àqueles impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro, devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.

O que é HAR?

Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.

Apenas se você se enquadra em uma dessas comorbidades da tabela, poderá receber a vacina. Confira a tabela: