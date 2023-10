A Associação Brasileira de História Militar Legião de 32 em parceria com o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares de Itapeva, promoveu a II Outorga de Medalhas da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – Batalhão de Suez, firmando o calendário anual desta modalidade.

O evento contou com a presença de personalidades militares e civis que abrilhantaram os trabalhos.

No início dos trabalhos com a apresentação da Banda Regimental do CPI-7 sob o comando do maestro Fabiano, tivemos a incorporação do pavilhão nacional, conduzido pela estudante Ana Helena Antunes Mariozi, que desempenhou com maestria seu papel no evento, conduzindo com respeito a Bandeira Nacional.

O presidente da ABHM – Legião de 32, Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, agradeceu a presença de todos os presentes e salientou que para a III edição a ser realizada em 2024, o evento certamente trará muitas novidades.