Pela Vila Mariana, GCM surpreende indivíduos com entorpecentes

Na segunda-feira (24), a equipe tática ROMU em patrulhamento por volta das 17h pela Vila Mariana, deparou-se com dois indivíduos, que ao avistarem a viatura, um deles guardou algum objeto no bolso do outro imediatamente.

Realizada a abordagem, no bolso do shorts de um adolescente estava um tubete contendo 28 pedras de crack. Durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso R$ 68,35 em dinheiro e moedas. Com o outro indivíduo nada foi localizado. Indagado ambos, o primeiro confessou ter se assustado e colocado as drogas e o dinheiro no bolso do segundo. O adolescente confirmou e disse que somente o dinheiro era seu.

Como o local é conhecido como ponto de tráfico, foi feito uma varredura no local e na residência ao lado encontrado R$ 80,00 em dinheiro e uma porção de maconha. Indagados novamente, disseram que desconheciam o fato.

Diante do exposto, foi avisado a mãe do sindicado e ambos ao plantão policial, onde a autoridade confeccionou o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ao maior de idade e ato infracional/tráfico de drogas ao adolescente, que logo após foi liberado para a sua responsável.