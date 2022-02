Depois de consolidar seu grupo de lojas nos últimos 14 anos em municípios como Apiaí, Buri, Guapiara, São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, a Paulistana surge como uma nova opção de comércio de móveis e eletro em Itapeva.

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, a rede Paulistana inaugurou sua loja em Itapeva, no Centro da cidade. Muitos produtos estavam com preço especial de inauguração e os itapevenses estiveram presentes para prestigiar e já adquirir móveis e eletros novos para suas casas.

Um dos diretores do grupo, Eder Costa falou sobre a abertura da nova loja. “Realizamos o sonho de abrir uma loja em Itapeva e fomos muito bem recebidos, os munícipes foram acolhedores e a inauguração superou nossa expectativa”, disse.

A rede Paulistana foca no atendimento de excelência, nas condições diferenciadas de pagamento com seu crediário próprio, montagem e entrega rápida e gratuita de seus produtos, além de uma grande variedade com as melhores marcas em móveis, eletrodomésticos, informática, móveis planejados, ferramentas e muito mais.

A unidade fica na Praça Anchieta, nº 156, no Centro de Itapeva, com funcionamento diário no horário comercial das 8h às 18h, ou também pelo WhatsApp(15) 99702-8238.

Siga também a Paulistana Móveis e Eletro nas redes sociais: @PaulistanaMoveiseEletro