Com inauguração agendada para a próxima sexta e sábado, 18 e 19 de fevereiro, a rede de lojas Paulistana Móveis e Eletro com mais de 14 anos de história na região chega a Itapeva-SP.

Depois de consolidar seu grupo de lojas em municípios como Apiaí, Buri, Guapiara, São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, a Paulistana surge como uma nova opção de comércio de móveis e eletro, focando no atendimento de excelência, nas condições diferenciadas de pagamento com seu crediário próprio, montagem e entrega rápida e gratuita de seus produtos, além de uma grande variedade com as melhores marcas em móveis, eletrodomésticos, informática, móveis planejados, ferramentas e muito mais.

A loja que já alimentava rumores pelo comércio da cidade desde o início do ano, gerará a princípio cerca de 20 empregos diretos em Itapeva, para atender todos os municípios da região. A unidadefica na Praça Anchieta, nº 156, no Centro de Itapeva, com funcionamento diário no horário comercial das 8h às 18h, ou também pelo WhatsApp (15) 99702-8238.

Um dos diretores do grupo, Eder Costa enfatiza o orgulho de seguir abrindo lojas e gerando oportunidades para nossa região.

“Itapeva é um polo regional em que sonhávamos abrir uma loja, trata-se de um município com grande potencial e de um povo muito acolhedor, com histórico de luta e desenvolvimento. Os dias 18 e 19 de fevereiro marcarão o início de um importante capítulo da história da Paulistana, onde o cliente Itapevense será protagonista”, afirma Eder Costa.

