Patrícia Matos participa de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Afro-Latina e Caribenha

A professora e ex-secretária da Educação de Itapeva, Patrícia Matos participou de um evento do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Uniso (NUCAB), em alusão ao dia 25 de julho que comemora o Dia Internacional da Mulher Afro-Internacional e Caribenha.

O evento denominado “Mulheres que fazem a diferença nas diversas profissões”, reuniu personalidades da comunidade negra que se destacam em suas áreas para falar sobre as conquistas e a abertura de novos horizontes diante das lutas travadas por espaço na comunidade.

Em entrevista, Patrícia falou sobre o evento e a emoção em poder participar de uma discussão da qual há anos ela batalha. Confira:

IN- Como foi participar desse evento?

Patrícia- Esse é um evento tão importante, tão histórico, tão marcante e saber que contribui de alguma forma com ele e, além disso, poder participar foi um privilégio, uma alegria, uma surpresa, penso até que foi uma colheita de um trabalho que a gente desenvolve com carinho e com dedicação ao longo carreira.

IN- E o que é de fato o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Unisco?

Patrícia- Então é assim, é um núcleo de cultura afro-brasileira, ele compõe um dos departamentos da universidade há muitos anos e o objetivo é fazer estudos dentre as suas câmeras com temas sobre a cultura afro, a caminhada, as conquistas e muito mais do que isso é devolver todo esse estudo realizado em forma de bolsas ao universitário negro, para que tenha a oportunidade de acesso e permanência ao nível universitário e eu sempre fiz parte dele, porque eu morava em Sorocaba.

IN- Como veio o convite para participar dessa homenagem?

Patrícia- Sempre participei das reuniões, dos cursos, ministrei alguns cursos também, o maior objetivo é sermos exemplos para que outros viessem e fizessem a mesma caminhada, para fortalecer as novas gerações, então eu faço parte da velha guarda e quando eu mudei para Itapeva não deixei de contribuir com o meu trabalho aqui abrindo portas, não só para os que necessitavam, mas para mostrar que era possível através da educação. Nesse momento de homenagem, que foi uma reunião festiva, eles convidaram profissionais de diversos municípios para contar um pouquinho da história e para fortalecer os demais. Eu fui convidada para palestrar por conta do trabalho realizado em educação. Nós éramos em quatro palestrantes, eu falei sobre educação, uma médica falou sobre saúde, uma assistente social falou de desenvolvimento social de pessoas e uma outra antropóloga falou um pouquinho da cultura e ao final tivemos a participação de alguns integrantes da das regiões de quilombola, Sorocaba também tem e além disso foi o centenário da fundadora do que completa 100 anos no mês de julho.

IN- Durante o evento, qual foi a sensação que a senhora teve?

Patrícia- Foi um misto de emoções, tudo junto e misturado com muitos motivos para se comemorar. Representar o município de Itapeva falando de educação, que é o que eu faço com pouco mais de propriedade foi um grande privilégio, foi um grande momento. O meu sogro que aqui morou, professor Jorge Narciso de Matos, foi um dos fundadores, então você imagina que foi uma reunião cheia de emoções, onde a minha menina que hoje faz direito estava por lá, alguns vereadores assistiram, como o vereador Celinho. Então assim, é motivo muita alegria.