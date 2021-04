Assista nesta quinta-feira, dia 29, mais uma live do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o tema: Paternidade na deficiência visual.

A live começará às 20h pela página do Conselho no Facebook e no YouTube, com a participação de Guilherme Mota e Enoque Rodrigo.

Assista em: https://fb.me/cmdpd.itapeva/