PAT de Itapeva volta a funcionar com atendimento presencial por meio de agendamento

Serão atendidos os munícipes, que precisam dos serviços de seguro-desemprego e vagas de empregos

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Itapeva voltou a funcionar na última quarta-feira, dia 20, com atendimentos presenciais, sendo que há a necessidade de se agendar pela central de atendimento, pelo telefone (15) 3526-6290.

Serão atendidas pessoas, que estão com dificuldade para acessar via internet os serviços de seguro-desemprego e intermediação de mão- de- obra (vagas de emprego).

Lembrando que para evitar aglomerações na unidade, o agendamento será feito exclusivamente pela central de atendimento. O cidadão só deverá comparecer ao local com data e hora marcada, levando os documentos solicitados pelo atendente.

Os funcionários da central primeiramente irão verificar se o cidadão tem condição de realizar o serviço pela internet no portal do Governo Federal. Caso não seja possível, será realizado o agendamento do serviço presencial na unidade do PAT.

Como acessar pela internet

Os PATs que são geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado continuam realizando atendimento remoto. O cidadão pode acessar os serviços de seguro-desemprego, intermediação de mão- de- obra, emissão de carteira de trabalho e previdência social, por meio do site www.gov.br/trabalho ou baixar os aplicativos SINE FÁCIL e CTPS Digital nas lojas disponíveis em Android e IOS.

Em caso de dúvidas, problemas com o uso das ferramentas digitais, ou necessidade de quaisquer informações, o contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode ser realizado pelo e-mail [email protected]de.sp.gov.br.

Serviço:

PAT Itapeva: Rua Lucas de Camargo, 290, Centro, no Espaço Cidadão.

Agendamento somente pelo telefone (15) 3526-6290.