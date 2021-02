PAT de Itapeva divulga oportunidades de emprego para esta semana

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapeva divulgou, nesta sexta-feira (19) novas vagas de emprego no município.

As oportunidades são para os cargos de vendedor, recepcionista, técnico de saúde bucal, auxiliar de dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeira, técnico de enfermagem, biomédica, administrador de empresa, auxiliar de serviço de campo e doméstica*cuidadora de idoso e mecânico.

O PAT fica localizado no prédio do Espaço Cidadão, à Rua Lucas de Camargo, 290, Centro. Os currículos devem ser enviados diretamente ao contratador.

COM OU SEM EXPERIÊNCIA PARA AS VAGAS ABAIXO:

VENDEDOR (A)

RECEPCIONISTA

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

AUXILIAR DE DENTISTA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

ENFERMEIRA

TECNICO DE ENFERMAGEM

BIOMÉDICA

ADMINISTRADOR DE EMPRESA

currículo pelo e-mail: [email protected]

________________________________________________

AUXILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO – COM EXPERIÊNCIA

MASCULINO – IDADE ENTRE 20 E 30 ANOS

Currículo pelo e-mail: [email protected]

________________________________________________

DOMÉSTICA

CUIDADORA DE IDOSA

(Idade mínima 30 anos e experiência de 1 ano)

Currículo pelo whatsaap: (15) 99831-2303

______________________________________________

AUXILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO – COM EXPERIÊNCIA

MASCULINO – IDADE ENTRE 20 E 30 ANOS

Currículo pelo e-mail: [email protected]

______________________________________________

MECÂNICO – COM EXPERIÊNCIA

MASCULINO

Currículo pelo e-mail: [email protected]