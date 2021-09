PAT de Itapeva divulga 10 novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapeva divulgou, nesta sexta-feira (03), 10 novas vagas de emprego.

As oportunidades são para o cargo de mecânico, balconista, diarista, babá, passadeira, doméstica, motorista, costureira, auxiliar de limpeza e vigia.

Os interessados devem enviar o currículo por meio dos endereços eletrônicos e agendar entrevista.

RELAÇÕES DE VAGAS

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Requisitos: Necessário habilitação A e B, não é necessário ter experiência, noção básica de mecânica, noção básica de informática, ser pro ativo e ter vontade de trabalhar.

Local da entrevista: Calhas União.

Enviar currículo para e-mail: [email protected]

Agendar entrevista pelo telefone: (15) 3521-2910

BALCONISTA

Requisitos: Necessário habilitação A e B, não é necessário ter experiência, noção básica de mecânica, noção básica de informática, atendimento ao público, ser pro ativo e ter vontade de trabalhar.

Local da entrevista: Calhas União.

Enviar currículo para e-mail: [email protected]

Agendar entrevista pelo telefone: (15) 3521-2910

DIARISTA (FAXINEIRA)

PASSADEIRA

BABÁ

DOMÉSTICA

Requisitos: Indispensável experiência e referências profissionais.

Enviar currículo via e-mail: [email protected]

Contato: (15) 99639-1561 falar com Júnior.

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Requisitos: Ter experiência e ter referência de antigo emprego, necessário ter CNH C ou D.

Enviar currículo via e-mail: [email protected] ou entrar em contato pelo telefone: (15) 99707-7897 falar com Elaine.

COSTUREIRA(O)

Requisitos: É necessário saber costurar, ajustar roupas de festas, e saber trabalhar com reta e overloque.

Enviar currículo via e-mail: [email protected] ou via WhatsApp Contato: (15) 99630-8565 falar com Eliane.

AUXILIAR DE LIMPEZA

Requisitos: Limpeza, higienização e conservação dos ambientes, coleta de lixo e material reciclável, entre outras pertinentes a função.

Mandar currículo pelo e-mail: [email protected]

Agendar entrevista pelos telefones: (15) 3037-3020 ou (15) 97404-3561.

Entrevista: Ocorrerá através de Videochamada.

VIGIA/PORTEIRO

Requisitos: Atuar no controle de acesso de visitantes, colaboradores, prestadores de serviços, veículos, caminhões e equipamentos. Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, entre outras pertinentes a função.

Mandar currículo pelo e-mail: [email protected]

Agendar entrevista pelos telefones: (15) 3037-3020 ou (15) 97404-3561.

Entrevista: Ocorrerá através de Videochamada.