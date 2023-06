A Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente em parceria com o Instituto Planeta Terra irá realizar, no domingo 16 de julho, o 10º passeio ciclístico em alusão ao Dia Mundial das Florestas. A saída dos participantes será às 9h da manhã, com concentração na Praça de Eventos Zico Campolim.

O percurso tem 8,6 km e é estimado um tempo de 40 minutos de pedalada. Para fazer a inscrição basta mandar um e-mail para [email protected] ou um WhatsApp no número 15 99151-1109. Ao final do percurso haverá sorteio, suco de laranja e frutas. Mais informações no link: web.facebook.com/IPEAPT.

Confira o percurso do passeio:

Saída dia 16 de julho, às 9h, da Praça de Eventos, entra na Rua Paulina de Moraes, até a rotatória do Cofesa Max, entra pela Rua Higino Marques, até a rotatória do Jardim Maringá, entra pela Rua Gastão Mesquita Filho, até a ponte da Maringá. Entrar pela Antiga Estrada de Ferro Sorocabana (Estrada Ambiental), e seguir o caminho até o Bar do Taquariguaçu, aonde será feita a parada dos participantes.