Partido PTB também está sendo investigado por possível fraude nas eleições 2020

A Promotoria Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral deu entrada em mais uma ação que poderá mudar o quadro de vereadores eleitos para o pleito 2021-2024. O teor desta ação é o mesmo da que foi aberta contra os partidos MDB, PL e PSL.

De acordo com o documento, a Promotoria alega que o PTB usou candidatas laranjas que acabaram beneficiando um candidato eleito do partido. Segundo o MP uma das candidatas teve apenas 10 votos, outra 5 e outra 1. Assim como nas ações contra o MDB, PL e PSL, nesta, o promotor escreve “Na presente demanda pretende-se apurar a ocorrência de fraude/abuso do poder político consistente no registro de candidaturas fictícias a fim de se cumprir a cota de gênero, que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”.

Além de pedir para anular a votação de toda a chapa do PTB, o promotor também solicitou a inelegibilidade do candidato e das mulheres que teriam sido usadas como laranja, pelos próximos oito anos. Se a alegação for aceita pelo juiz eleitoral, o vereador eleito do PTB, Prof. Andrei Müzel não será diplomado.

Nossa equipe de reportagem está acompanhando o caso e aguardando por mais informações e desdobramento da situação. Novos dados a qualquer momento.