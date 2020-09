Partido Podemos se manifesta sobre matéria de desistência de pré-candidato a prefeito

Após divulgação de matéria sobre a desistência do pré-candidato a prefeito pelo Podemos, Dagoberto Mariano, o partido procurou nossa equipe de reportagem pedindo direito de resposta.

O Jornal Ita News, prezando pela ética, transparência e acima de tudo pela moralidade, acatou o pedido sem objeção, já que tem por objetivo apenas informar.

Desta forma, segue na íntegra a nota do partido sobre o episódio:

“Em resposta à matéria publicada sobre a desistência do Sr. Dagoberto como pré-candidato do Podemos, o partido vem esclarecer que a referida reportagem trouxe à baila os fatos da forma com que aconteceram. No entanto, diferente do que foi apresentado, não há polêmica. O que ocorreu foi que o partido ficou surpreso com a decisão do Sr Dagoberto por tomar conhecimento repentinamente e através de suas redes sociais. O Sr Dagoberto deve ter seus motivos, porém, lamenta-se a forma com que anunciou uma decisão tão importante para o próprio partido pelo qual fora acolhido. Entretanto, a pré-candidatura, em tempo, de maneira alguma obriga a pessoa a sair como candidato conforme anunciado. É de suma importância ressaltar que o Sr Dagoberto permanece sendo admirado pelo grupo e que tem todo direito de se posicionar e de expor os motivos que o levaram a tal, principalmente aos mais interessados, ademais, é livre para o fazer conforme julgar correto e necessário. Quanto a manifestação infundada do presidente da Câmara, o qual sequer conhece o grupo que compõe o Podemos de Itapeva, ou o trabalho que está disposto a desenvolver, realizar esse tipo de avaliação e tratar como “livramento”, de acordo com suas palavras, mostra apenas que a renovação política, infelizmente, depende de muita paciência para suportar velhos hábitos de políticos que atacam com intuito de ganhar atenção ou gerar polêmica”.