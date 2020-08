Parceria entre prefeituras garante a reconstrução de ponte no Bairro Avencal

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais realizou, na segunda-feira (10), a entrega oficial da ponte do Bairro Avencal. A obra foi finalizada, após uma parceria com o Executivo de Itapeva, que entrou com o material e Capão Bonito, que forneceu a mão de obra, já que a ponte faz a ligação entre as duas cidades.

A benfeitoria era aguardada há anos pelos moradores das redondezas, pois eles atravessavam o rio de forma precária, arriscando suas vidas, sem a estrutura e segurança necessárias. Tempos atrás a ponte que havia no local acabou caindo e alunos passavam em uma jangada improvisada feita pelos próprios munícipes, para poderem ir à escola.

A entrega oficial contou com a presença dos prefeitos de Capão Bonito e de Itapeva, dos secretários de Governo e Negócios Jurídicos e de Administrações Regionais de Itapeva e dos moradores do bairro.