Para melhor atender aos usuários, horários de ônibus sofrem alterações a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e do Departamento de Transporte Público, anuncia a ampliação dos horários de ônibus a partir de segunda-feira, dia 08.

Com a mudança novos horários e linhas serão adicionadas no itinerário, visando melhor atender a população que utiliza o transporte público na cidade.

Segundo o Secretário de Defesa Social, Divaldo Aires, com o retorno das aulas grande parte dos horários noturnos estarão de volta para suprir especialmente a demanda dos estudantes. “Também estamos retornando a linha Jardim Ferrari/São Camilo, que foram desmembradas para duas novas linhas, tornando-se São Camilo e Jardim Ferrari/Morada do Sol. Esta era uma solicitação antiga de moradores da região, que contribuirá com a diminuição do tempo da viagem”, explicou.

O Prefeito de Itapeva, Mario Tassinari, salienta que todas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 estão sendo adotadas no transporte coletivo da cidade. “Os ônibus estão funcionando com capacidade reduzida e respeitando os protocolos de prevenção. Assim, nossa população pode se locomover com mais segurança”, salientou.

O Diretor de Transporte Público de Itapeva, Paulo César dos Santos, ressalta que todas as mudanças nos itinerários e linhas de ônibus são previamente estudadas, de forma a melhor atender às necessidades da população. “A cada mudança uma equipe técnica do Departamento de Transporte Público realiza um levantamento minucioso das necessidades dos usuários”, ressaltou.

As tabelas com os novos horários de ônibus de Itapeva estão fixadas no site oficial municipal www.itapeva.sp.gov.br, na aba de “Serviços da Prefeitura”, no link “Horário de Ônibus”.