A casa do Papai Noel foi montada na Casa da Cultura Cícero Marques, no Centro da Cidade. O bom velhinho ficará em sua nova casa todos os dias, das 17h às 22h, até o dia 23 de dezembro.

As famílias estão convidadas para conhecer o local e tirar fotos com o Papai Noel. Além disso, a Casa da Cultura está toda decorada e foi montado um quarto e uma sala com adornos natalinos, para o bom velhinho poder se sentir em casa.