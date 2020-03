Pancadaria na ALESP

Reivindicação é isso?

Segundo a página oficial do deputado estadual Frederico D’Avila, ocorreram fatos e ações inenarráveis nas dependências da ALESP (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo ). As cenas lamentáveis foram registradas durante a votação da reforma da previdência (que já estava aprovada). O batalhão de choque da Polícia Militar teve que agir para conter os militantes que estavam no local.

https://www.instagram.com/tv/B9RoVHLnVVu/?igshid=11x0pqjx30n8b