A secretária municipal de Desenvolvimento Social Lucinha Schreiner recebeu em seu gabinete, os representantes da Apae, Natália Siqueira (assistente social), Carlos Guilherme (psicólogo) e Sara Sofia (enfermeira).

Na ocasião, eles agradeceram à titular da pasta pelo apoio na organização da campanha Setembro Verde, por meio do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Dando prosseguimento à programação que faz parte da campanha Setembro Verde, no dia 27, às 19h na Câmara Municipal de Itapeva, haverá palestras com as seguintes profissionais: Dra. Adriana Vieira de Paula, Dra Karen Grisotto Camargo e Dra. Luciana Brandão.

A advogada Adriana de Paula é especialista em Direito Público pela Unopar e em direito médico e da saúde pela Escola Superior de Advocacia. Também é presidente das Comissões da Pessoa com Deficiência e presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Itapetininga.

A palestrante Karen Grisotto Camargo é médica graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Especialista em Pediatria, Neurologia Infantil e Neurofisiologia Clínica pela Universidade Federal do Paraná. Possui Título de Especialista em Pediatria e Pós- Graduação em ABA para autismo e Deficiência Intelectual pelo CBI of Miami.

Já Luciana Brandão é médica Graduada pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Psiquiatra pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Psicogeriatria e Psiquiatria Infanto-juvenil (em andamento) pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Lembrando que a a 1ª Corrida Inclusiva também faz parte da programação da campanha Setembro Verde e também do Aniversário de 253 anos de Itapeva. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, promoverá no dia 25 de setembro, na Praça de Eventos Zico Campolim, a partir das 8h, a 1ª Corrida Inclusiva, em duas modalidades: a corrida de 5km e a caminhada de 3km.