A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde e a Casa do Adolescente, realizaram no dia 15 na Casa do Adolescente, palestra socioeducativa, tendo como tema a prevenção da gravidez na adolescência.

A palestra foi ministrada pela médica ginecologista Dra Eliete Higino, sendo que a ação buscou alertar sobre os riscos e consequências de uma gravidez na adolescência, a exemplo da evasão escolar e perigos à saúde materna.

Foram abordados os métodos contraceptivos, impactos no corpo, possíveis agravamentos na saúde, além de como a gravidez na adolescência pode afetar o lado emocional e psicológico da gestante.

Segundo a coordenadora da Casa do Adolescente, Lidiane Hiromitus, as atividades propostas foram oportunidades para os atendidos pelo SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sanarem suas dúvidas e se informarem de forma correta sobre um tema tão sensível e importante.

Neste evento, além dos adolescentes do equipamento público, também houve a presença de outros jovens assistidos pelo SCFV do Cras Santa Maria.