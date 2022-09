Nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, acontecerá no Teatro de Bolso, localizado no calçadão Dr. Pinheiro, uma palestra com o tema “Desinformação e Segurança do Processo Eleitoral”.

O palestrante será o chefe do Cartório da 53ª Zona Eleitoral, José Roberto Biolchini.

Serão duas sessões, uma às 09h e outra às 15h. Compareça!