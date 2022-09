A consultora do Sebrae, Ivanilde Moreira, realizou palestra na última quarta-feira, dia 21, sobre o tema “Inteligência Socioemocional” na Sala Verde, direcionada aos usuários, gestores e técnicos dos CRAS – Centro de Referência e Assistência Social do município.

O encontro fez parte do PFIP – Projeto de Inclusão Produtiva desenvolvido junto ao público dos CRAS do município, tendo como objetivo sensibilizar os técnicos do setor e os usuários desse importante equipamento público sobre como possuir um melhor autoconhecimento e lidar de forma mais assertiva e equilibrada com as próprias emoções.

A coordenadora de Proteção Básica, Fernanda Nogueira falou da importância do evento. “Esta foi uma das oportunidades das participantes aprenderem de que forma o desenvolvimento da inteligência emocional pode contribuir para melhorar a qualidade de vida e também compreender a importância das emoções, visando a melhoria dos relacionamentos pessoais e no trabalho. Dessa forma, adquirem técnicas para reavaliar suas atitudes e aprimorar suas competências emocionais”, explica.

Na ocasião, a palestrante Ivanilde Moreira abordou temas como autocontrole, resiliência e disciplina, habilidades emocionais e autocognitivas, que podem auxiliar as pessoas a conquistarem seus objetivos pessoais e profissionais.