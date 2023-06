Na última quinta-feira, dia 22, as alunas do primeiro ano do Novotec de Nutrição e Dietética participaram de um trabalho sobre Higiene Intima Feminina. As enfermeiras Regina Cesar e Teresa Turiani falaram sobre os cuidados que as adolescentes devem ter com seu corpo, principalmente durante o período menstrual. Orientaram sobre alguns sinais que possam indicar infecções, a importância de não realizarem a automedicação e que procurarem um profissional de saúde quando tiverem dúvidas e queixas ginecológicas.

A direção agradece muito a disponibilidade das enfermeiras e a qualidade do trabalho realizado.

(Enviado pela professora Regina, que é a coordenadora do curso de Técnico em Enfermagem)