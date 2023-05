Na segunda, dia 15 de maio, a @etec_itapeva recebeu a enfermeira Aline que atua na Hemodiálise da Santa Casa de Itapeva.

O evento organizado pela coordenação de Enfermagem é em comemoração a Semana da Enfermagem, que acontece de 15 a 19 de maio em todas as unidades do Centro Paula Souza que ofertam o curso.

Terça (16) foi o último dia para inscrições para a turma de enfermagem que se inicia em julho. Finalizamos, mais uma vez, com uma demanda bem acima da média para o curso. Ao todo foram 291 candidatos pagos para 40 vagas, resultando em um índice de 7,28 candidatos por vaga. Além da maior demanda o curso ainda tem índices baixíssimos e evasão e grande empregabilidade.

12/5 – Dia Internacional da Enfermagem

Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820. No Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, data instituída em meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

A profissão tem origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e deficientes. Durante séculos, a enfermagem vem formando profissionais em todo o mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser humano.

O processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano e deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.