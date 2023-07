Principal crítica é quanto à poeira da garagem municipal que faz sujeira nos materiais e chega a afetar a respiração de alguns estudantes.

Movimentação de caminhões, máquinas, funcionários e ainda poeira atingindo as salas de aula, essa é a situação pela qual os alunos da Escola Municipal Professor Rubens Fernando de Almeida vêm passando durante o ano letivo.

O foco que deveria ser exclusivamente nos estudos, acaba se dividindo com o maquinário pesado da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Rurais no Jardim Maringá, ponto mais conhecido como garagem municipal.

De acordo com os pais, pelo local há somente uma grade que separa a garagem da escola, deixando visível o tempo todo o que se passa do outro lado da grade, porém o que mais vem incomodando os pais é a questão da limpeza do ambiente, pois devido a movimentação de veículos no espaço da Secretaria que é de chão batido, a poeira acaba invadindo o ambiente escolar e sujando roupas, material e em alguns casos afetando a respiração de alunos.

Diante da situação, os pais pedem que as autoridades do município realizem algum tipo de obra no local que além de separar e dar mais privacidade aos alunos acabe também com o problema da poeira.