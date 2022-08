Em 16 de agosto de 2022 o Colégio dos Consultores se reuniu e elegeu Padre Márcio Dias como Administrador Diocesano de Itapeva, em razão da vacância da diocese pela transferência de Dom Arnaldo para Jundiaí.

O administrador diocesano deve cuidar do governo da diocese e prepara-la até a chegada do novo bispo.

Padre Marcio Dias nasceu em 04 de outubro de 1979 na cidade de Capão Bonito onde viveu até concluir o Ensino Médio em 1996. É o segundo dos quatro filhos do casal, o operário Benedito Dias de Oliveira e da dona de casa Maria Aparecida Dias de Oliveira.

No ano de 1997, um ano depois da vinda de Dom José Moreira de Melo para a Diocese de Itapeva, Padre Márcio participou de encontros vocacionais e ouviu o chamado de Deus para o sacerdócio. Nesse tempo, atuava na Matriz São Paulo Apóstolo em Capão Bonito como catequista e membro do Grupo de Jovens JEA (Jovens Espaço Aberto).

Em 1998 entrou para o Seminário Propedêutico Dom Silvio Maria Dario em Itapeva. Um ano depois, foi enviado para a cidade de Jacarezinho/PR, onde cursou Filosofia até o ano de 2002. Após a conclusão dessa fase, foi encaminhado para cidade de Londrina para os estudos de Teologia, onde concluiu no ano de 2006.

Terminado seus estudos retorna, faz estágio diaconal e é ordenado diácono por Dom José Moreira em 25 de agosto de 2007. No mesmo ano em 28 de dezembro foi ordenado padre com o lema: “Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, pela confiança em mim, ao me designar para o seu ministério” (1Tm 1,12). Em 2014 tornou-se Mestre em Teologia pela PUC-SP.

Padre Márcio foi administrador paroquial e pároco em diversas paróquias da diocese: Ribeirão Grande, Capão Bonito, Itapeva e Barra do Chapéu. Atualmente é Juiz Auditor da Câmara Eclesiástica e até a nomeação de Dom Arnaldo a Jundiaí, foi Vigário Geral da Diocese, funções que vem exercendo desde 2018. Também é Assessor Diocesano da Catequese.

Fonte da Biografia: Pastoral Vocacional de Itapeva.

Via Comunicação Diocese de Itapeva.