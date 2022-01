A Polícia Militar de Itapeva foi chamada por uma menina de 10 anos, que pedia socorro, na Vila Aparecida. O fato aconteceu no sábado, dia 15. De acordo com os policiais, houve a informação de que pela Rua Frei Cláudio Argote havia uma criança gritando por socorro.

Pelo local, os policiais constataram que a vítima havia ido até a casa de uma amiga para pedir socorro e sem que houvesse algum questionamento a menina já começou a contar a história do que havia acontecido. De acordo com o relato da garota, seu padrasto havia tentado estuprá-la.

O Conselho Tutelar foi acionado e juntamente com a PM se deslocaram para a residência onde os fatos se passaram, na Rua Padre Arthur Silveira, na Vila Camargo. Pelo local não havia ninguém, porém no momento em que estavam saindo uma motocicleta estacionou e a passageira se identificou como sendo a mãe da criança juntamente com o padrasto. O homem foi abordado e negou os fatos, mas de acordo com os policiais por diversas vezes repetia a seguinte frase: “que besteira eu fiz, logo agora que minha vida estava melhorando”.

Diante da situação, foi dado voz de prisão ao homem e conduzidas as partes ao Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante dele.

O indivíduo foi recolhido a carceragem do Plantão Policial e ficou ao aguardo da Audiência de Custódia para saber se será encaminhado a um presídio ou liberado pelo juiz responsável.