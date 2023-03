A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada na sexta-feira (3), no início da manhã, para atender ocorrência de desinteligência entre familiares na Vila Santana, uma das partes estava pela UPA. Ao chegarem no local os Policiais da GCM encontraram uma mulher de 31 anos com ferimentos na cabeça causados por um golpe de madeira desferido pelo seu padrasto.

Após a vítima passar por atendimento médico, as Equipes foram até a residência onde tudo ocorreu.

Em contato com a genitora da mulher, esta disse que sua filha tem deficiência intelectual e que nesta madrugada estava quebrando todas as coisa na casa. Por este motivo seu companheiro, um homem de 81 anos que é padrasto da mulher, se apoderou de um pedaço de madeira e acertou a cabeça dela.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária apreciou os fatos e determinou o registro da ocorrência de lesão corporal, ameaça e Dano. Os Policiais da GCM também acionaram o CAPS (centro de atendimento psíquico social) para acompanhar a família.

(Texto via GCM Itapeva)