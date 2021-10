Padaria Artesanal qualifica mais uma turma na Escola Zulmira de Oliveira

Neste domingo (24), o Programa Escola da Família Professora Zulmira de Oliveira, coordenado pelo Professor Articulador Elton, qualificou mais uma turma na Oficina de Pães Artesanais.

A capacitação teve duração de seis horas, com participação de dez alunos e foi ministrado pelo professor voluntário Paulo Henrique Santos.

Os alunos aprenderam diversas receitas e foram ensinadas as seguintes massas: pão pizza, pão de fubá com goiabada, pão de batata com catupiry, pão de cenoura, pão de ervas, pretzels, entre outras.

Essa oficina tem objetivo de levar autonomia às famílias em sua geração de renda, além de qualificar ao mercado de trabalho, o que irá contribuir para a melhoria da alimentação em sua casa e também a busca por um emprego.

Todos estão de parabéns pelo esforço e dedicação!