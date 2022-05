Nos últimos dias quem passa em frente as Unidades de Saúde de Itapeva nota a grande presença de pessoas procurando atendimento. Os pacientes em sua maioria são crianças com problemas respiratórios, que de acordo com os profissionais de Saúde acaba sendo normal nesta época do ano.

Depois de atendidos e terem seu diagnóstico, é normal que haja então a procura pelos remédios receitados pelos médicos, porém, é aí que começa uma verdadeira luta para conseguir achar o medicamento, uma vez que muitos deles estão em falta, seja na rede pública ou privada.

O relato de muitos pacientes é que há uma dificuldade tremenda em encontrar os medicamentos, alguns ainda são doados pela farmácia do município, já outros precisam ser adquiridos nas farmácias particulares e mesmo assim não é fácil de ser adquiridos, principalmente os remédios voltados a respiração.

Se destacam a Azitromicina e o Clenil, que de acordo com os farmacêuticos consultados por nossa equipe de reportagem, até mesmo os fornecedores relatam a falta dos medicamentos.

Diante disso, muitos pacientes acabam voltando para a unidade de saúde onde passou para pedir ao médico a troca de medicamento, porém até mesmo os profissionais estão encontrando dificuldade em receitar outros semelhantes.

N.R.: A matéria foi divulgada na última edição do Ita News e hoje, dia 19 de maio, em conversa com profissionais da Saúde, fomos informados de que o Clenil voltou a ser encontrado para repor o estoque, porém ainda há muita dificuldade com os antibióticos, especialmente os líquidos que estão em falta.