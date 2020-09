Oziel Pires é candidato a prefeito pelo PTB

O atual presidente da Câmara Municipal de Itapeva foi o escolhido pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), como o candidato a prefeito de Itapeva.

A convenção realizada na quarta-feira (16), ainda determinou a vereadora Wiliana (PL) como vice. Oziel Pires de Moraes tem 45 anos, natural de Itaberá é comerciante e formado como Tecnólogo em Gestão Pública.

Em entrevista, Oziel falou sobre seus planos e deixou seu recado a população. Confira:

IN- O que o levou a ser candidato?

Oziel- O entusiasmo em melhorar as condições da população Itapevense, pelo empenho que desenvolvi ao longo desses anos à frente do legislativo, uma gestão enxuta e coerente, e o zelo pelo bem público e pelas pessoas.

IN- Quais suas principais propostas para o município?

Oziel- Melhoria no ensino, com mais escolas técnicas em nível superior em âmbito federal como ex: UFSCAR, IFSP e outras. Informatização e integração do sistema municipal de saúde, para dar agilidade às demandas da saúde que estão represadas. Incentivo às pequenas e médias empresas na valorização do primeiro emprego. Incentivo aos produtores rurais da agricultura familiar. Dar sequência a obras relevantes de acessibilidade e sistema viário como por exemplo o término do prolongamento da Avenida Mário Covas, e outras tantas como desinterdição do aeroporto, etc.

IN- Muitos vereadores da atual gestão estão desgastados junto à população devido ao apoio incondicional ao ex-prefeito Cavani, sendo um deles o senhor. Como recuperar a confiança dos eleitores após todo esse episódio?

Oziel- Minha vida é pautada por lealdade e fidelidade, não tenho nenhum envolvimento com nada ilícito, como todas as minhas ações são feitas por convicções, cada um será responsabilizado por seus atos na vida pública. Recuperar através do meu trabalho e o povo conhece, a vida pública não pode ser pautada em apenas um fato.

IN- Durante a sua presidência frente ao Legislativo, foram devolvidos aos cofres públicos valores significativos. Seria essa a tônica de seu governo?

Oziel- Minha gestão na Câmara Municipal sempre foi pautada pela legalidade e pela eficiência. Isso significa que o bom uso dos recursos públicos é primordial.

As economias q fizemos foram resultado de uma gestão eficiente, que permitiu a sobra de recursos que foram devolvidos e aplicados em áreas com maior necessidade, como é o caso da saúde.

A tônica do meu governo será continuar atuando com a mesma eficiência, atingindo os melhores resultados com os recursos disponíveis. A boa gestão do dinheiro público trará mais qualidade de vida à população.

IN- Deixe seu recado a população itapevense.

Oziel- Assumo esse novo compromisso com alegria, motivação, determinação e lealdade porque sei que estou cercado de pessoa de bem que merecem nosso respeito. Faremos um governo participativo, não estou aqui para figuração. Não se trata da luta de um homem só. Estamos todos envolvidos neste novo projeto. Tenho certeza de que faremos grandes mudanças e com fé conseguiremos a vitória.