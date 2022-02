Dirigida pelo publicitário e radialista de 26 anos Júnior Ribeiro, a Oximídia Comunicação Estratégica traz uma carga potente de profissionais experientes na área de comunicação integrada e marketing. Júnior, idealizador da agência, já atua há mais de 12 anos na área artística de emissoras de rádio, como em afiliadas da Jovem Pan, Nativa FM, Band FM e Transamérica FM.

A Oximídia tem, em sua cartela de clientes, a assessoria da comunicação social do sobrinho do ex- governador, Paulo Maluf, que atualmente é pré-candidato a deputado estadual, pelo Progressistas, de São Paulo.

Albertinho Maluf destaca o trabalho desempenhado por Júnior e sua equipe.

“Júnior e equipe são indispensáveis para uma comunicação bem elaborada, seja online ou não. Diferente de muitas agências de marketing que conheço, eles são muito ágeis e entregam muito mais do que prometem. Recomendo os seus serviços”, disse.

A atuação da Oximídia Comunicação Estratégica se preocupa em ser full service e atender todas as demandas de projetos de marketing político; comunicação pública; atendimento aos clientes; projetos institucionais; gestão de redes sociais, design; desenvolvimento de sites; produção de jingles e spots comerciais, além de campanhas em vídeo, redações publicitárias e gestão de tráfego.

O proprietário da produtora Estúdio RDS de Taubaté/SP, Sérgio Fontinelly, também elogia a parceria.

“Trabalho com o Júnior já tem alguns anos, ele e a Oximídia são responsáveis por toda nossa identidade visual e comunicação das redes sociais, site e gestão de tráfego. Seus serviços nos ajudam a fidelizar nossa comunicação e prospectar clientes em todo o Brasil”.

A Oximídia também atua na gestão artística e operacional de emissoras de rádio, como destaca o diretor executivo da Band FM Avaré, Alexandre Alves Carneiro.

“Toda parte de artística e operacional da Band FM é gerida pela agência Oximídia, desde a criação das campanhas dos clientes até a programação. Contamos com os serviços dessa empresa que faz um trabalho excepcional”.

Segundo Júnior, os pilares da agência se resumem a atendimento, agilidade, qualidade e retorno.

Atualmente, a agência conta com colaboradores das áreas de design, edição de vídeo, jornalismo/redação e gestão de tráfego. No setor de artes, o renomado designer, Leandro Almeida, tem vasta experiência em grandes campanhas na região de Sorocaba e internacionais. Na área jornalística, a jornalista Mayara Medeiros já assessorou uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores (PT), com experiência em campanhas eleitorais do mesmo partido; jornais e terceiro setor.

“Nossa missão é trazer o extraordinário aos nossos clientes”, finaliza Júnior.

Contrate a Oximídia Comunicação Estratégica e permita-se ao extraordinário!