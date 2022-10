A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, iniciou no dia 03 de outubro, a Campanha “Outubro Rosa”, visando a detecção precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero, com a disponibilização de exames de papanicolau gratuitos, toda segunda, terça e quinta do mês de outubro, das 17h às 20h e nos sábados, dia 08 e 22, das 8h30 às 16h, no CSI Postão.

Médicos recomendam que mulheres de 25 a 64 anos façam o exame. Caso trabalhe nos horários citados, faça o agendamento da Unidade de Saúde de referência.