Na segunda-feira, dia 14, a Associação Brasileira de História Militar Legião de 32, em parceria com o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares de Itapeva, realizou na sede social do Grêmio, a Cerimônia de Outorga de Medalhas a personalidades Militares que se destacaram no cumprimento de suas atribuições no ano de 2022. A Cerimônia contou com a presença de amigos e familiares que prestigiaram os condecorados.



Esteve ainda presente o Dr. Valter de Melo Vargas, presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, a qual ofereceu as medalhas Lei e Ordem, e Heróis da Guerra dos seis dias, encerrando com a medalha Guarda Civil Municipal.

A Associação Brasileira de História Militar Legião de 32 sentiu-se honrada em promover este cerimonial, eis que os outorgados foram mais que merecedores a honraria pelos seus relevantes serviços prestados a comunidade.