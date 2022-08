Banda de Itapeva lança seu primeiro EP que fala de nostalgia, sonhos e rupturas.

A passagem da infância para a adolescência e a vida brasileira dos anos 90: a tecnologia que vinha ganhando espaço dentro de casa junto com objetos que remanesciam da década anterior. O telefone em cima do paninho de crochê, o chão de taco e o tapete são todos os elementos que evocam as memórias afetivas de boa parte da classe média brasileira. A passagem do tempo também significa que as vivências de criança vão ficando para trás e a vida adulta se impõe. As experiências amorosas e o entendimento da vida de forma mais madura são naturalizados. Assim é “Retratos”, o novo EP da Banda Franciscos: a nostalgia do passado, mas de olho no futuro.

Formada em 2017, a Franciscos já alcançou números relevantes em seus lançamentos. Desde seu primeiro single “Despedida”, a banda já ultrapassou a marca de 50 mil acessos no Spotify. O grupo é a reunião de duas gerações de músicos da cidade de Itapeva: Rodolfo Braga (guitarra) e Thalles Macedo (baixo) que possuem uma uma carreira de mais de 15 anos no meio musical – ambos atualmente integram a banda Varal Estrela – se uniram a Vinicius Oliveira (vocal) e Guilherme Gonçalves (bateria) para esse trabalho cuja potência do rock e do amor se unem nas composições do grupo. Em “Retratos” o grupo exibe uma maturidade tanto musical quanto no conteúdo de suas letras.

O EP é aberto com “Nada de Nós Dois”, canção que fala de um coração partido e dos cacos que ficaram pela casa e dos objetos que sobraram de um amor que se acabou. A dificuldade de encarar o término junto com a necessidade de se recompor internamente para continuar vivendo. A música é seguida de “Lá Dentro do Meu Coração” que é a confissão desse mesmo amor que não queria se perder e da vontade de que ele recomeçasse. O vocal forte expressa a sinceridade daquele que confessa que ainda não soube lidar com a perda.

Em “Você se Parece Tanto Comigo” a banda toca no tema da paternidade: como receber uma vida e como dar conta de que ela cresça e se desenvolva. Quais os sofrimentos e as dores que essa nova existência irá enfrentar e como contribuir para que ela permaneça firme? Por último, o EP termina com “Tudo de Novo”, essa que fala da vontade de se livrar das experiências ruins e encontrar um novo significado para continuar sua vida. Os dias se repetem e o sentido se encontra em algum lugar para ser buscado, mas talvez amanhã. O paradoxo de querer se libertar com a dificuldade de deixar para trás o conforto que uma dor já conhecida fornece no lugar de um futuro desconhecido é o tema dessa nova canção da banda. Assim, o EP fecha um todo onde as experiências podem se repetir indefinidamente. Sobre o trabalho, o vocalista Vinicius Oliveira fala sobre a inspiração da escolha por “Retratos”:

“O nome surgiu enquanto eu pensava em como seria a capa do EP e o que poderia simbolizar as músicas, que somente a primeira vista não possuem relação entre si. Nesse contexto surge a ideia de enxergar as músicas como retratos, sendo a representação dessas histórias e situações exploradas nas músicas.”

A capa do EP, feita pelas mãos da designer Giovanna Silveira, reproduz a imagem de uma sala comum. Um ambiente doméstico, com sofá, mesinha de canto e papel de parede tem como destaque uma estante de porta-retratos. Nela, não por acaso estão dispostas quatro fotografias, uma em cada prateleira. Cada imagem faz referência a uma canção do disco e deixa transparecer que são em lugares comuns como estes que a vida se desenvolve e que as memórias mais marcantes de cada um de nós são fixadas.

Gravado e mixado por João Antunes (banda WRY) no estúdio “Deaf Haus” em Sorocaba, o EP ainda contou com a participação especial de Pedro Costa, nas faixas 1 e 2, tocando trompete e trombone.

Para ouvir o EP acesse:

FRANCISCOS:

Vocal: Vinicius Oliveira – @vineoliveira

Guitarra: Rodolfo Braga – @hodolphobraga

Baixo: Thalles Macedo – @thallemacedo

Bateria: Guilherme Gonçalves – @guivoador

