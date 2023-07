No dia 30 de junho a Franciscos lançou seu novo single “Valsinha pra você”: uma balada de quem está apaixonado, não quer se declarar e também não consegue esquecer do seu grande amor. A música estará disponível em todas as plataformas de streaming e é o último single inédito antes de entrarem em estúdio para a gravação do primeiro disco.

Inédita? Sim, mas nem tanto. A letra também foi escrita por Rodolfo e a música foi feita em parceria com o guitarrista Camilo Macedo (Os Mutantes), na época professor do Rodolfo, e foi originalmente lançada no disco de 2009 da banda Pink Big Balls da qual fazia parte, junto com o baixista da Franciscos, Thalles Macedo. A nova versão, essa sim inédita, nos traz o marcante e potente vocal de Vinicius Oliveira, e apresenta um arranjo atualizado, o qual Rodolfo explica dizendo:

“Eu sempre pensei em dar uma roupagem nova pra ela, que conversasse mais em como ela era tocada ao vivo do que propriamente estava naquele disco de 2009 e achamos que agora poderia ser uma boa hora, antes da Franciscos entrar na fase de composições e ensaios para seu primeiro disco.”

A Franciscos, formada na cidade de Itapeva (SP) já lançou alguns singles e o EP Retratos, em 2022. O primeiro single, “Despedida”, conta com mais de 50 mil plays no Spotify. Os fãs da Franciscos costumam brincar sobre qual é será a próxima música triste. A temática do amor, da saudade e da perda fazem parte da maior parte das canções do grupo. Frases fortes como “Solidão já não me machuca mais” e “tão logo eu lhe peço, não me procure mais”, estão no repertório do grupo. Valsinha, por sua vez, não foge muito desse contexto, onde podemos nos deparar com toda uma história já idealizada, incluindo mais um final que supostamente ao que nos parece, não deu certo.

Apesar das letras fortes, o grupo não tem uma sonoridade melancólica, e também é difícil querer enquadrá-lo dentro de um estilo específico, já que são diversas as influências que carregam e que transparecem no som. A experimentação é uma parte relevante do processo de criação da banda, em busca do seu estilo particular. Rodolfo Braga conta sobre a composição da Valsinha e a inspiração em Los Hermanos:

“Na época que fiz essa música eu estava ouvindo muito Los Hermanos, que com certeza é uma das bandas que mais me inspiraram pra compor e tocar e eu acho que ela segue bem nessa linha. É uma música que tem bastante acordes, diversas partes diferentes e também não tem refrão, que acho uma coisa até certo ponto curiosa, assim como acontece em “Cara Estranho” do Los Hermanos, por exemplo.”

A música foi gravada nos estúdios “Deaf Haus” na cidade de Sorocaba (SP), e contou com a edição de áudio, mixagem e masterização de João Antunes. A capa é mais uma parceria entre a banda e o artista Guilherme Miranda, já responsável também pela ilustração da capa do single “Lá Dentro Do Meu Coração” (2022).

OUÇA AGORA: https://www.youtube.com/watch?v=pc3aQg5Hkm4

FRANCISCOS:

Vocal: Vinicius Oliveira – @vineoliveira

Guitarra: Rodolfo Braga – @hodolphobraga

Baixo: Thalles Macedo – @thallemacedo

Bateria: Guilherme Gonçalves – @guivoador

Redes Sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/bandafranciscos @bandafranciscos

Twitter: https://www.twitter.com/bandafranciscos @bandafranciscos

Facebook: https://www.facebook.com/bandafranciscos

Ouça Franciscos em todas as plataformas digitais:

Spotify: https://tinyurl.com/f9wcbxzf

Deezer: https://tinyurl.com/3hpv9rrf

Apple Music: https://tinyurl.com/huczy89p

Tidal: https://tinyurl.com/347wrs9p

Amazon Music: https://tinyurl.com/2p8vyxey