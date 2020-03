OSS Santa Casa de Itapeva finalizou gestão do AME

A Santa Casa de Itapeva acompanhou todo do processo de implantação do AME Itapeva, auxiliando a Secretaria da Saúde do Estado em todas as suas negociações, inclusive cedendo um terreno e construindo, com recursos próprios, o prédio onde hoje funciona o Ambulatório. Infelizmente, após 10 anos de um profícuo trabalho, a OSS Santa Casa de Andradina foi selecionada em processo de Convocação Pública promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo assumir a gestão do AME Itapeva no próximo dia 1º de março. Trata-se de decisão administrativa, sobre a qual a Santa Casa de Itapeva não tem qualquer ingerência, em que pesem os esforços empreendidos para que mantivesse a continuidade de sua gestão.

Desde que iniciou suas atividades, em agosto de 2010, o AME Itapeva ampliou o acesso da população aos exames e procedimentos diagnósticos especializados, assim como outros tratamentos não disponíveis na rede básica de saúde. Essa oferta gerou o contentamento da população, que pode ser mensurado pelos índices de satisfação, apurados em pesquisas feitas com seus clientes. Até então, os dados revelam que 98,9% de seus usuários estão satisfeitos com os atendimentos das equipes de saúde prestados pelo Ambulatório.

Sob a gestão da Santa Casa de Itapeva, o AME sempre seguiu processos de trabalho visando a eficácia no atendimento e a satisfação dos usuários. Contando com ampla e adequada estrutura física em um moderno prédio planejado para oferecer agilidade e eficiência no atendimento de seus pacientes. Além dos atendimentos ofertados pelo AME, realizamos constantemente campanhas de prevenção de doenças, preservação do meio ambiente e ações sociais, sempre envolvendo a participação dos nossos colaboradores e também da comunidade. Entendemos que isso é parte do nosso compromisso com a sociedade que, nesta unidade, assistimos ao longo desses 10 anos.

Atualmente, o AME Itapeva conta com 24 especialidades (incluindo médicas e não médicas) e 152 colaboradores. Nossos colaboradores trabalharam com satisfação e buscando constantemente agregar valores na prestação de serviço com excelência e prazer de servir. Foram dez anos de bons serviços prestados à comunidade”, completou Aristeu de Almeida Camargo Filho, superintendente da Santa Casa de Itapeva, organização de saúde responsável pela gestão do AME.

Humanização

Na busca ativa e comprometida com a qualidade de seu atendimento, A OSS Santa Casa de Itapeva implantou no Ambulatório o projeto AME sua Gestação, com a finalidade de diminuir o absenteísmo das gestantes que realizam pré-natal de alto risco no ambulatório. Com profissionalismo, respeito ao paciente, e aos colaboradores, o AME Itapeva desenvolveu, até então, o aprimoramento dos seus serviços para melhor servir a comunidade, buscando a renovação contínua para oferecer um ambulatório moderno, qualificado e completo.

A OSS Santa Casa de Itapeva sempre cumpriu metas, desafios e regras impostas pelo Governo do Estado, sempre mantendo a transparência e a missão de atuar como um centro de diagnóstico multiprofissional de média complexidade e com a finalidade de atender, com seus recursos humanos e técnicos, aos usuários do SUS. Assim, o AME Itapeva sempre se destacou, nestes 10 anos sob a gestão da Santa Casa de Itapeva, entre os 10 AMEs mais bem avaliados do Estado, atingindo os melhores índices de satisfação na avaliação dos usuários.

Antes da implantação do AME Itapeva, a região não dispunha de algumas especialidades de grande importância para resolução de problemas de saúde. Hoje, a disponibilização dessas especialidades já é uma realidade para a população carente, como acupuntura, endocrinologia adulto e infantil, urologia, reumatologia, obstetrícia de alto risco e oftalmologia. O AME Itapeva passou a ofertar inclusive exames diagnósticos que muitas vezes não são disponíveis nem mesmo em consultórios particulares, como eletroneuromiografia, retinografia fluorescente e estudo Urodinâmico. Tudo, com um trabalho abnegado de todos os colaboradores e dirigentes envolvidos com a consolidação desse serviço essencial para nossa comunidade.

O fato de ser gestora do AME Itapeva também permitiu que a Santa Casa de Itapeva atraísse novos profissionais e novas especialidades para atuar no hospital, ampliando assim o atendimento aos usuários do SUS em outras frentes.

A gestão da OSS Santa Casa de Itapeva finaliza neste dia 29 de fevereiro. É importante salientar que, nesse período de transição, a Santa Casa de Itapeva contratou uma auditoria que fez um levantamento completo de como estão sendo entregues as instalações físicas, equipamentos e finanças. Os equipamentos estão sendo entregues em perfeitas condições, a manutenção predial está conservada e as finanças em dia.

A Santa Casa de Itapeva aproveita para agradecer publicamente toda a dedicação dos nossos colaboradores e a confiança da população nesses 10 anos em que o AME Itapeva esteve sob sua gestão.