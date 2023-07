Dr. Rafael Hirsh de Ávila trabalha com Ortodontia desde 2014. “Entrei na área porque gostava de ver a transformação no sorriso dos pacientes, isso me motiva”, disse.

Em conversa com nossa equipe, Dr. Rafael explicou como avaliar a necessidade do uso e qual a melhor época. “O melhor é quando criança, de 10-12 anos, alguns casos colocamos aparelho ainda antes dos dentes de leite caírem. Outros casos só após a queda de todos, para o paciente não ficar com o tempo de tratamento muito extendido”, explicou.

Segundo ele, existe a recomendação em quase 100% dos casos, seja para alinhar alguns dentes ou mesmo tratamentos de mordida mais complexos.

Mas atenção! Procure um profissional confiável e qualificado para avaliar o seu caso. “Existem poucos casos em que não indicamos o uso. É sempre necessário fazer uma avaliação presencial e do raio-x do paciente”, comentou.



Não existe regra pra quantidade de tempo do tratamento, mas de acordo com o dentista, o paciente usará o aparelho em média 2 anos e meio. “Há casos que passamos esse tempo, casos mais complexos, ou casos em que o paciente acaba não vindo todo mês para manutenções. A manutenção seria a troca de elásticos, fios, ou qualquer acessório necessário para o tratamento continuar”, ressaltou.

Existem vários tipo de aparelho atualmente, aquele convencional, de porcelana, alinhadores, autoligados (sem borrachinhas). O importante é ver com o seu dentista quais seriam mais adequados para cada caso. “Na atualidade, trabalho mais com o autoligado pelos benefícios que ele traz ao paciente”.

Existe um receio sobre a retirada do aparelho, o medo de os dentes “voltarem” e os danos que o uso pode causar. Dr. Rafael esclarece que a recomendação após a retirada do aparelho é o uso das contenções ortodônticas, são esses acessórios que auxiliam a manter os dentes parados na posição final do tratamento. “Além disso, não é necessário nenhum acompanhamento especifico na maior parte dos casos, as visitas periódicas ao dentista já são suficientes para verificar se está tudo em ordem. O aparelho não deixa manchas nos dentes, as manchas surgem pela falta de higienização da região, por isso hoje gosto mais de trabalho com autoligados, sem o uso das borrachinhas facilita a higienização do aparelho. Caso fique alguma mancha, é possível minimizar com clareamento dos dentes, em alguns casos será necessário restaurações, precisar avaliar certinho cada caso”, disse.

É extremamente importante ressaltar para você paciente procurar um bom profissional. “Chegam aqui na clínica tantas histórias absurdas que daria para escrever um livro, pacientes que são atendidos em menos de 5 minutos, às vezes nem pelo dentista dele. Pacientes com 7, 10 anos de aparelho. Paciente que não vê resultado mês após mês, que nem sabe o que o dentista está fazendo. CUIDADO, seus dentes permanentes quando perdidos não nascem novamente”, alertou e finalizou.