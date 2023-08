Uma nova loja de colchões foi inaugurada em Itapeva nesta quinta, dia 10. A Ortobom chegou apresentando colchões, sofás cama e camas box que são referência em conforto e tecnologia, são produtos de alta qualidade diretamente da fábrica.

Você merece o melhor descanso! Só a ORTOBOM oferece o parcelamento em até 21x nos cartões de crédito para você adquirir sua cama nova!

Os proprietários Felipe Daniel da Silva e Tacieli Oliveira recepcionaram amigos e clientes no coquetel de inauguração da nova loja e agradeceram a todos pelo apoio. “Estamos muito felizes por inaugurar uma loja linda, acessível a todos, que visa sempre a qualidade e o preço justo, pensando no bem-estar do cliente. A Ortobom é sinônimo de conforto e também trabalhamos com colchões sob medida, feitos na fábrica especialmente para vocês. Venham nos conhecer!”, disseram.

A Ortobom Itapeva está localizada na Avenida Paulina de Moraes, 298, ao lado do Fórum. Faça uma visita e solicite um orçamento!