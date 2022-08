Conforme a investigação, a Receita Federal identificou a existência de empresas na região de Itapeva (SP) que estariam sendo usadas de forma fraudulentas (de fachada). Elas seriam responsáveis pela emissão de notas fiscais frias com mercadorias descritas como “goma de resina” para a geração de créditos fictícios de tributos.

Ainda conforme a Receita, essas empresas foram criadas com “laranjas” em seu quadro societário. A operação identificou indícios de que o esquema envolveria a emissão de notas fiscais fraudulentas trocadas entre estabelecimentos dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.