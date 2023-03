Uma operação da Polícia Civil através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva com o apoio do Canil da Guarda Municipal prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila São Francisco, em Itapeva.

De acordo com os policiais, diante de investigações que apontaram o tráfico de entorpecentes no local, a Justiça emitiu um Mandado de Busca a uma residência.

Na tarde desta terça-feira (21), policiais da DISE com guardas municipais realizaram as buscas no local e apreenderam 38 porções pequenas de crack, 05 porções médias da mesma droga e mais R$ 895,00 em dinheiro, bem como embalagens para drogas, um celular e anotações do tráfico.

Além das drogas um homem também foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado a delegacia onde ficou à disposição da Justiça.